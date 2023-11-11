Правозащитники: ГУБОПиК устроил «хапун» в регионах

Правозащитники: ГУБОПиК устроил «хапун» в регионах4
- 11.11.2023, 16:44
- 5,046
Известно о задержаниях в Волковыске, Щучине, Барановичах и Новогрудке.
В Гродненской области 10−11 ноября силовики задерживали людей по политическим мотивам в Волковыске, Щучине и Новогрудке, сообщили правозащитники. Сотрудники ГУБОПиК пришли на два завода.
Есть информация и о задержаниях на щучинском заводе «Автопровод». Об этом сообщают провластные телеграм-каналы. По их словам, задержания прошли за распространение «экстремистских» материалов (ст. 19.11 КоАП РБ), пишут правозащитники.
Новогрудская районная газета «Новая жизнь» в соцсетях также отчиталась о новых политических задержаниях — силовики задержали ряд сотрудников ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».
По данным правозащитников, накануне задержания прошли в городском поселке Мир и городе Волковыске. В Волковыске было задержано не менее 10 человек.
Ранее телеграм-канал ГУБОПиК рассказал, что в Барановичах прошла «очередная отработка региона», и опубликовал «покаянные» видео шести задержанных.