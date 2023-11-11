Армия Израиля нанесла удары по базам «Хезболлы» в Ливане 11.11.2023, 16:57

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Применили «Железное жало».

ЦАХАЛ, в ответ на обстрел израильской территории, нанес серию ударов по военным базам «Хезболлы» в Ливане.

Об этом сообщает Telegram армии Израиля.

Армия Израиля использовала истребители, артиллерию и минометные управляемые снаряды под названием «Железное жало».

Сообщается, что среди ключевых целей были инфраструктура, наблюдательные посты и технологическое оборудование, используемое для обстрела территории Израиля.

Что известно о «Железном жале»

«Железное жало» или Iron Sting – это израильский 120-мм лазерный управляемый минометный боеприпас производства компании Elbit Systems Land. Дальность его действия в зависимости от трубы миномета составляет от 1 до 12 км. Снаряд обладает тремя режимами работы, обеспечивающими надежные возможности в любых сценариях боевых действий.

По данным Минобороны Израиля, для запуска мин «Железного жала» используются БТР M113, а также армейские внедорожники. На разработку и испытание «Железного жала» ушло 10 лет. Этот минометный боеприпас сравним по поражающей точности с высокоточными ракетами и авиационными боеприпасами последнего поколения.

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