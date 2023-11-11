В конце недели доллар снова пошел вверх 11.11.2023, 17:09

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Актуальные курсы валют.

Этой осенью максимальный курс доллара на бирже превысил 3,36 белорусского рубля. И все же с середины октября американская валюта в Беларуси дешевеет. Onliner пишет, что происходит на торгах.

Доллар сегодня вырос на 0,11 копейки, до 3,1775 рубля.

Сделок по евро не было, курс Нацбанка — 3,3911 рубля.

Российский рубль снизился на 0,44 копейки, сотня стоит 3,4478 белорусского рубля.

Вчера доллар подорожал на 0,67 копейки, до 3,1764 рубля. Евро снизился на 14,32 копейки, до 3,3868 рубля. Российский рубль подешевел на 0,03 копейки, до 3,4522 рубля.

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