ВСУ освободили новые территории возле Голой Пристани 11.11.2023, 17:16

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Ликвидированы два крупных взвода оккупантов.

Бойцы Вооруженных сил Украины На Херсонском направлении прошедших суток ликвидировали 69 российских оккупантов (более двух крупных взводов). Об этом в своем Телеграмм-канале сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Также указывается, что ВСУ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Житель», реактивную систему залпового огня БМ21 Град, тринадцать артиллерийских систем и семнадцать единиц бронированной и автомобильной техники.

В свою очередь, Телеграмм-канал «Донбасс Оперативный» обратил внимание на сообщения западных OSINT-исследователей о продвижении ВСУ в районе села Белогорудово на левом берегу Днепра в Херсонской области (возле города Голая Пристань).

При этом защитники Украины надежно закрепились на территории 0,61 квадратного километра (окрашенная желтым цветом на карте), а захватчики отступили с 1,75 кв. км. В результате основная часть населённого пункта перешла в серую зону.

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