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ВСУ освободили новые территории возле Голой Пристани

  • 11.11.2023, 17:16
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ВСУ освободили новые территории возле Голой Пристани

Ликвидированы два крупных взвода оккупантов.

Бойцы Вооруженных сил Украины На Херсонском направлении прошедших суток ликвидировали 69 российских оккупантов (более двух крупных взводов). Об этом в своем Телеграмм-канале сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Также указывается, что ВСУ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Житель», реактивную систему залпового огня БМ21 Град, тринадцать артиллерийских систем и семнадцать единиц бронированной и автомобильной техники.

В свою очередь, Телеграмм-канал «Донбасс Оперативный» обратил внимание на сообщения западных OSINT-исследователей о продвижении ВСУ в районе села Белогорудово на левом берегу Днепра в Херсонской области (возле города Голая Пристань).

При этом защитники Украины надежно закрепились на территории 0,61 квадратного километра (окрашенная желтым цветом на карте), а захватчики отступили с 1,75 кв. км. В результате основная часть населённого пункта перешла в серую зону.

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