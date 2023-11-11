«Все говорят: У тебя красивая жизнь» 3 11.11.2023, 17:23

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Как белоруска построила карьеру на международном рынке.

Ирина Глебович начинала свою карьеру с зарплаты в 75 евро, а сейчас живет в ОАЭ и работает в топ-менеджменте крутого стартапа. Девушка рассказала devby.io, как юристу по образованию удалось построить карьеру на международном рынке.

Все говорят: «У тебя красивая жизнь»

Сейчас я работаю в компании, которая делает сложный технический продукт: toolkit, базы данных для девелоперов больших и маленьких компаний, чтобы они могли работать со своими данными. Наша компания конкурирует с Amazon.

Я присоединилась к NeonTech 2 года назад, когда команда состояла из 25 человек. Сейчас мы выросли до 70 человек, которые работают в 23 странах. Директор и борд находятся в Сан-франциско.

Моя должность называется Chief of Staff. Я занимаюсь финансами, юридической частью, HR, отношениями с инвесторами, cross-company initiatives, стратегическим планированием.

Вообще, я молодец. Мне все говорят: ты успешный кейс, живешь в Дубае, красивая работа, машина, все выглядит классно. Но у каждой истории есть и обратная сторона.

«На первой работе меня обманули»

На своей первой работе у меня была зарплата в 100 евро. Но меня обманули: по контракту я работала на 0,75 ставки. Заплатили 75 евро. Дальше зарплата выросла до 350 евро. Но случился обвал доллара — моя зарплата в пересчете стала 150 евро. Помню, как плакала около банкомата.

Дальше я работала в крупнейшем инвестфонде в Беларуси — Zubr Capital. Это была очень респектабельная работа. Мне было всего 25 лет, а я сопровождала (как юрист) продажу крупнейшего белорусского частного банка и крупнейшего провайдера.

Хорошая работа, но я чувствовала себя там некомфортно. Я думала: никогда мне не быть ни топ-менеджером, ни предпринимателем. Всё это для классных дядь. Где я, а где риск?

Ключевым триггером стал звонок от мамы. Zubr Capital участвовал в бизнес ток-шоу, которое показывали в прайм-тайм по белорусскому гостелевидению. Мама сказала: «Я так горжусь тобой! Ты работаешь с такими умными мужчинами».

Здесь ушла пелена перед глазами. Ведь в шоу была я и мои подруги, а не только мужчины.

Тогда я поняла: надо уходить и работать на себя.

Мои шаги к мечте

Определилась с целью. Я хотела заниматься финансами, работать с инвесторами, HR, быть в leadership team, ездить по всему миру. Такой работы в Беларуси не было. Но я не остановилась и решила: сама себе её создам.

Организовала первый legal tech хакатон в Беларуси. Юриспуденция — очень рудиментарная. Подписываешь контракты, а тебе приносят стопку бумаг. Начала стучаться во все двери, связывалась с белорусскими бизнес-ангелами. В итоге организовали первый хакатон, было 150 участников, 12 команд и 3 прототипа (один из которых вырос в полноценный стартап).

Много работала с классными менторами. Среди них — CEO Stripe, Facebook, Bumble, Илон Маск, Джеф Безос. Как я их нашла? Читала их книги, смотрела ютуб и слушала подкасты. Я черпаю знания от них с 2011 года. Всё доступно и бесплатно. Хорошо, когда можно спросить персонально. Но можно найти и другие способы.

Построила широкий нетворкинг. Ездила на конференции, ходила и делала ивенты. Общалась с разными людьми, что помогло убрать реноме юриста и создать репутацию. Меня начали узнавать, начали обращаться как к экспертке. Из Zubr Capital я ушла в никуда. На следующий день я написала статью на vc.ru, и мне позвонила куча людей с просьбой о сотрудничестве. Всех клиентов я находила только за счет нетворкинга. На теперешнее место работы я попала благодаря рекомендации инвесторов.

Отставить скромность!

Я работала в классном балтийском стартапе, но опять почувствовала — упёрлась в потолок. Решила уходить. Связалась со знакомой, которая работает HR partner в венчурном стартапе в Нью-Йорке.

Она открыла мой линкедин, и у нас был такой диалог:

«Ирина, что это?».

«Это мой линкедин…»

«А где здесь ты?»

«Ну вот же, Ирина, юрист…».

Мэнди (моя знакомая) говорит мне: «Ты ведь эту компанию продала? Первый инвестиционный фонд в Беларуси закрыла? Стартап заскейлила? А почему это не написано?».

«Ведь я это делала не одна, а большой командой, я же винтик».

«Ты не винтик. У тебя должно быть написано: Strategic Operator with strong legal background and investor relations».

Я говорю: «Я так не могу! Ну как так написать. Я же не executive!»

Она посмотрела на меня как на инопланетянку. Во мне говорила белорусская скромность: мы сделаем для всех всё и бесплатно, будем много работать. Но достижения присвоить не сможем.

Просите х2 и не бойтесь отказов

Очень важно понять, сколько ты стоишь. Я смотрела, сколько зарабатывают люди с аналогичным опытом в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и Сан-Франциско. Оказалось, в 3-4 раза больше, чем я. Поэтому при поиске работы, то сразу называла х2 к теперешней зарплате. И мне было очень стремно это делать. Правда, первые пять раз.

Даже если вы работаете из Вильнюса, Варшавы, Дубая, Армении — вы можете просить зарплаты как в Западной Европе и США.

Будьте готовы к отказам. Могут отказать по самым разным причинам. Не значит, что вы не дотягиваете. Подавайтесь везде, ищите, что вам нравится. Но будет сложно — белорусский паспорт всё ещё так себе.

Забудьте про «сціпласць». Это наш культурный код, который давит на нас с детства. Но мы гораздо больше.

Поэтому будьте сильными и не рассчитывайте на льготы. Ищите лазейки. Моя подруга даже в заявке указала, что у неё американское гражданство. А на скрининг-звонке убедила рекрутерку продолжить с ней общение.

Другая подруга училась в Лондоне и хотела там остаться. Понимала — многие откажут из-за паспорта. Она ходила на ивенты, всех просила взять на работу. И нашелся человек, кто сделал ей оффер!

Советы от Ирины

Лезьте через туннель. Было очень тяжело, но я пролезла. Заняло время и много усилий.

Верьте в свои силы. Если бы мне сказали, что не ничем не хуже девушек из Евросоюза, США, Австралии и мужчин, то мой путь был бы намного легче.

Смотрите по сторонам — вы достойны крутой карьеры и зарплаты.

Сами себя поддерживайте и мотивируйте. Не обслуживайте большие корпорации. Устали — возьмите выходной.

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