Кадыров скорчил холодную рожу
- Александр Невзоров
- 11.11.2023, 17:30
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Министр РФ нарушил ритуал.
Легко заметить, что Кадыров недоволен и удивлен. Его свита виртуозно копирует настроение владыки и тоже корчит холодные рожи.
Да, по первому окрику из Чечни, русский учебник истории для школьников России переписали и переиздали.
Весь, вызвавший чеченский гнев, неправильный тираж стремительно изъяли и замукулатурили.
Более того, министр РФ лично привез Кадырову новый вариант и дрожащими руками возложил его к чеченским ногам.
Вероятно, он ожидал благодарную лезгинку и кусок корта-когиш (бараньей головы).
Но он не получил ни танца, ни баранины.
Дело в том, что министр РФ нарушил ритуал.
Он прилетел на самолете.
А должен был с учебником в зубах ползти на коленях, как минимум от Ростова.
Александр Невзоров, Telegram