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Кадыров скорчил холодную рожу

  • Александр Невзоров
  • 11.11.2023, 17:30
  • 3,396
Кадыров скорчил холодную рожу
Рамзан Кадыров

Министр РФ нарушил ритуал.

Легко заметить, что Кадыров недоволен и удивлен. Его свита виртуозно копирует настроение владыки и тоже корчит холодные рожи.

Да, по первому окрику из Чечни, русский учебник истории для школьников России переписали и переиздали.

Весь, вызвавший чеченский гнев, неправильный тираж стремительно изъяли и замукулатурили.

Более того, министр РФ лично привез Кадырову новый вариант и дрожащими руками возложил его к чеченским ногам.

Вероятно, он ожидал благодарную лезгинку и кусок корта-когиш (бараньей головы).

Но он не получил ни танца, ни баранины.

Дело в том, что министр РФ нарушил ритуал.

Он прилетел на самолете.

А должен был с учебником в зубах ползти на коленях, как минимум от Ростова.

Александр Невзоров, Telegram

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