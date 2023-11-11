Белорусы забросали чиновников жалобами из-за изменений по ЖКХ 3 11.11.2023, 17:40

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В Минжилкомхозе рассказали подробности по законопроекту, которым хотят ввести заметные изменения для товариществ собственников. В ведомстве убеждены, что новшества «направлены на защиту интересов граждан». Тем временем белорусы забросали чиновников жалобами из-за этого законопроекта, многие просят не вводить изменения, потому что они ухудшат их качество жизни, и призывают не мешать работе таких товариществ, пишет «Зеркало».

Напомним, чиновники намерены внести правки по ЖКХ и в Жилищный кодекс, которые затронут товарищества собственников. К примеру, деньги, которые жильцы таких объединений собирают на капремонт, хотят направлять в общий котел. Также чиновники собираются ужесточить требования для председателей ТС.

Одна из таких мер, как считают в ведомстве, — новшества по отчислениям на капремонт. Напомним, чиновники хотят по-новому собирать деньги на капремонт с товариществ собственников. Предлагается перечислять эти средства на специальные счета в банках, которые откроют местные власти. Причем эти средства в последующем будут направлять на капремонт жилых домов. Из законопроекта считывается, что деньги пойдут в общий котел, то есть их будут брать на ремонт не только домов конкретного товарищества собственников, жильцы которого их перечисляли. Сейчас у ТС может быть свой счет в банке, на котором будут храниться средства, собранные на капремонт. Эти средства могут размещать как вклад.

В Минжилкомхозе утверждают, что выявляют нарушения по финансово-хозяйственной деятельности товариществ собственников, в том числе нецелевое использование средств, которые предназначены на капитальный ремонт.

— Предусматривается норма, которая предписывает, что независимо от способа управления средства, отчисляемые на капитальный ремонт, граждане будут отчислять на счета местных распорядительных органов. Это вызвано в первую очередь необходимостью единообразной организации проведения капитального ремонта, — заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко. — Есть случаи, когда эти средства идут на отдельные счета и в дальнейшем используются не по назначению. Хотя есть административная ответственность за нецелевое использование этих средств, но прекрасно сами понимаете, что местные распорядительные органы не в силах обеспечить контроль за каждым товариществом собственников, за каждым движением рубля по счетам. Тем не менее такие вопросы есть. И эта мера в первую очередь направлена на защиту интересов граждан.

Как сообщили в ведомстве, сегодня в Беларуси насчитывается около 10,5 тыс. товариществ собственников и организаций-застройщиков. «И около половины — только на бумаге. Они не осуществляют свою деятельность из-за отсутствия председателя правления, либо самого правления. Фактические на эти совместные домовладения назначены уполномоченные лица. Поэтому законопроект решает ряд вопросов, которые возникли на сегодня в части деятельности этих организаций», — уточнил Андрей Ромашко.

По его словам, законопроектом предусматривается возможность чиновников на местах аннулировать аттестат соответствия председателя товарищества собственников.

Напомним, власти намерены ужесточить основания, по которым председатели товариществ могут лишиться своей работы. Речь в том числе о предоставлении ЖКУ, содержании общего имущества и придомовой территории. Ужесточить ответственность также хотят за невыполнение требований местных властей. При этом чиновники хотят ввести требование, что если жильцы не находят за определенный период нового председателя правления, то новый назначается местными властями.

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