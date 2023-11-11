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«Настоящий Путин умер уже более 8 лет назад»

  • 11.11.2023, 17:46
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«Настоящий Путин умер уже более 8 лет назад»

Сейчас на повестке дня — распад Российской Федерации.

Вокруг смерти диктатора Владимира Путина ходит много домыслов. Некоторые астроэксперты считают, что он уже на последнем дыхании, а кто-то говорит, что пока его смерть не предвидется.

Однако экстрасенс Роман Шептицкий убежден, что настоящий Путин уже давно умер, а вместо него нам показывают двойников.

«Настоящий Путин, я считаю, умер уже более 8 лет назад. Сейчас вместо него мы видим его двойников. Когда они умрут - не знаю», - отметил Шептицкий в интервью УНИАН.

Он добавил, что сейчас на повестке дня - распад Российской Федерации. Только после этого, по словам эксперта, будет толк.

«Важно, чтобы была разрушена вся путлиревская система. Их гниение и распад уже происходят», - добавил Роман.

Когда закончится война - мнение Шептицкого

Экстрасенс рассказал, что война будет длиться еще в течении 1-2 лет. Однако неспокойно будет вплоть до 2027 года.

«Надо понимать, что война может быть политической, экономической... То есть она может быть разной. Но я считаю, что именно такая острая стадия прекратится раньше», - добавил эксперт.

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