Сокровищ на $20 миллиардов: власти Колумбии хотят поднять Святой Грааль кораблекрушений на поверхность 2 11.11.2023, 18:00

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Кому достанутся сокровища?

Пытаясь вернуть то, что называют «Святым Граалем кораблекрушений», колумбийское правительство готовится поднять на поверхность судно с сокровищами, которое пролежало на дне океана более трех столетий. Затонувшее богатство, содержавшееся на галеоне «Сан-Хосе», вскоре может оказаться на поверхности Карибского моря благодаря национальной миссии, пишет «Фокус».

64-пушечный трехмачтовый галеон «Сан-Хосе», построенный по заказу Испании в 1698 году, встретил свою печальную судьбу в 1708 году во время Войны за испанское наследство, когда его потопил Королевский флот. Теперь, 315 лет спустя, поднять эту историческую реликвию на поверхность стало национальной миссией Колумбии.

Затонувшее судно содержит груз, что звучит как мечта пирата — до 200 тонн золота, серебра, изумрудов и других драгоценных вещей, которые сегодня оцениваются в ошеломляющие 20 миллиардов долларов. «Сан-Хосе» был плавучим сундуком с сокровищами, и правительство Колумбии стремится раскрыть его тайны до того, как президент Густаво Петро завершит свой срок в 2026 году.

Еще в декабре 2015 года команда военно-морских водолазов заявила, что обнаружила «Сан-Хосе» в отличном состоянии на глубине почти 1 километр. Находка включала золотые слитки, китайскую керамику, посуду и даже корабельные пушки, изготовленные в Севилье в 1655 году. Пожалуй, больше всего поразило то, что в казне корабля было примерно 11 миллионов золотых монет.

Президент Петр запустил механизм беспрецедентной спасательной операции, которая имеет целью поднять «Сан-Хосе» из глубин Карибского моря. Его план предусматривает государственно-частное партнерство для финансирования и реализации этого амбициозного дела.

Однако охота за сокровищами не обходится без осложнений. Появились различные претенденты, каждый из которых борется за долю добычи. Одна группа американских инвесторов, первоначально известная как «Глокка Морра», а позже как «Морская поисковая армада», утверждает, что контракт на спасение, подписанный в 1979 году, дает им право на половину груза.

Они утверждают, что определили местонахождение затонувшего судна в 1981 году, предоставив координаты колумбийским чиновникам. Правительство отрицает это, утверждая, что корабль не нашли в указанном месте.

Испания, первоначальный владелец судна и его драгоценного груза, также бросила свою шляпу на ринг, стремясь отстоять свои исторические права. Кроме того, коренная группа индейцев Хара-Хара в современной Боливии утверждает, что они должны иметь право на сокровище, ссылаясь на эксплуатацию их предков испанскими колонизаторами во время добычи драгоценных металлов, которые якобы находились на борту корабля.

Пока разворачивается эта морская драма, судьба «Сан-Хосе» остается неопределенной, а поиски сокровищ продолжают захватывать воображение тех, кто заинтригован привлекательностью затерянных под волнами богатств.

Стремление колумбийского правительства воскресить этот «святой Грааль кораблекрушений» — увлекательное путешествие в историю, переплетенное с юридическими баталиями и конкурентными претензиями, которые добавляют дополнительный уровень сложности к разворачивающейся саге.

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