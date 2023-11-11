Спецназ СБУ показал самые яркие кадры уничтожения россиян и их техники под Авдеевкой 11.11.2023, 18:12

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Масштабы потерь оккупантов впечатляют.

Служба безопасности Украины (СБУ) показала кадры боевой работы воинов Центра спецопераций «А» на самом «горячем» участке фронта - под Авдеевкой.

Видео было опубликовано на канале спецслужбы 11 ноября.

Напомним, что «А» специализируется на использовании ударных БПЛА. На Авдеевском направлении бойцы очень удачно поработали дронами-камикадзе. Только за неделю они полностью уничтожили и подбили 16 танков, 28 боевых бронемашин, 4 реактивных системы залпового огня, 11 единиц артиллерии, систему ПВО, 16 беспилотников, 2 системы РЭБ и разведки, 50 военных машин, около 70 позиций и огневых точек, а также 3 склада с боеприпасами ВС РФ.

Потери российской армии в ходе этих атак оцениваются примерно в 165 человек.

Отметим, что, по данным экспертов, на Авдеевском направлении больше всего потерь российской армии приходится именно на БПЛА. Силы обороны активно используют ударные FPV-дроны разных конфигураций для точечной ликвидации и техники, и живой силы врага.

Напомним, что FPV-дроны отличаются тем, что транслируют видеопоток оператору в режиме реального времени. Эта особенность позволяет украинским воинам уничтожать даже вражеские цели, находящиеся в движении.

Робота ЦСО «А» СБУ: росіяни палають під Авдіївкою



По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою!



Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди. pic.twitter.com/Tm91dRTcP1 — СБ України (@ServiceSsu) November 11, 2023

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