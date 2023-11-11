Топ-4 неочевидных вещей, из-за незнания которых можно потерять деньги при пересечении границы 1 11.11.2023, 18:15

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Таких ситуаций зачастую можно избежать.

В судах регулярно рассматривают ситуации, когда белорусы при пересечении границы попадают на деньги — конфискацию наличных и штрафы. Таких неприятных ситуаций зачастую можно избежать, если знать нюансы по прохождению таможенного контроля и придерживаться их. «Зеркало» собрало четыре важных момента, которые помогут при пересечении границы не попасть на деньги.

Едешь с гражданским супругом/женой — деньги лучше держать каждому при себе. Нюанс по наличным

При пересечении границы — как на въезде из страны, так и при возвращении — надо декларировать наличные, если их общая сумма превышает 10 тысяч долларов на человека. Причем важно помнить, что речь именно об американской валюте. Если провозить, к примеру, 10 тысяч евро, то их конвертируют в доллары и, скорее всего, конфискуют сумму превышения лимитов.

По этим лимитам есть важный момент. Если границу пересекают близкие родственники, то все наличные могут находиться у одного из них. А если это пара в незарегистрированных отношениях, дальние родственники или просто друзья, то у каждого при себе должна быть своя часть наличных.

В Государственном таможенном комитете приводят пример: границу пересекает семья из четырех человек — родители и их двое несовершеннолетних. На каждого можно провезти без декларирования до 10 тысяч долларов (в том числе на каждого из несовершеннолетних).

«Если денежные средства находятся у одного из членов семьи, рекомендуем всем членам семьи одновременно следовать при пересечении границы через зону таможенного контроля для возможности в случае проведения таможенного контроля предоставления перемещаемой валюты, — уточняют в ГТК. — Такой подход не распространяется на случаи, когда следующие через таможенную границу граждане не являются членами одной семьи».

То есть если едут пара, которая находится в незарегистрированных отношениях, и везет на двоих сумму от 10 тысяч долларов с небольшим «хвостом» до 20 тысяч (для одного — превышение, на двоих — норма), то в таком случае нужно, чтобы каждый при себе хранил свою часть денег. Иначе на границе могут быть проблемы — посчитают превышение и «лишние» деньги конфискуют.

Чем грозит, если попытаться ввозить дорогой товар, но занизить его стоимость

Беспошлинно ввозить из-за рубежа товар через наземные границы сейчас можно на 1000 евро и 31 килограмм. Если превысить лимиты, то нужно будет заплатить 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения.

К примеру, если попытаться ввести электронную гитару Fender стоимостью 1899 евро и весом 8,25 килограмма, то за превышение лимитов придется заплатить около 820 рублей. Таможенную пошлину могут взять как с превышения веса, так и стоимости. Но в любом случае возьмут ту сумму, которая больше. В конкретно этом случае засчитают превышение по стоимости. Чтобы рассчитать платеж, берут превышающую сумму (899 евро), конвертируют в рубли и умножают на 30%. К этой сумме нужно добавить таможенный сбор в 10 рублей.

Если ввозить товар, который превышает лимиты, но занизить его стоимость, чтобы вписаться в «потолок», то в таком случае таможенники могут оценить его по данным, которые есть у них (в том числе посмотреть на сайтах интернет-магазинов). И их ценник может оказаться выше, к примеру, потому что вы купили товар на распродаже. В таком случае с превышения придется заплатить таможенные пошлину и сбор.

Если взяли в поездку дорогую технику, то лучше ее задекларировать

Некоторые выезжают из Беларуси с дорогостоящей техникой. К примеру, профессиональным фотоаппаратом и не самым бюджетным ноутбуком. При выезде лучше всего задекларировать такую технику, чтобы на обратной дороге не возникли вопросы.

Таможенники могут посчитать, что вы ввозите в Беларусь приобретенный за границей б/у товар и включить его в общий вес или стоимость вашего багажа. Если обнаружится превышение беспошлинных норм, то придется раскошелиться.

Есть смысл внимательно пересчитать, сколько везете алкоголя

В Беларусь можно ввозить без пошлин до 3 литров алкоголя (эта норма распространяется только на совершеннолетних). С уплатой таможенных сборов — еще два литра. За четвертый и пятый литры надо заплатить сбор по 22 евро (примерно по 75 рублей).

В этой ситуации есть смысл внимательно пересчитать объем спиртного, который ввозите в страну. Потому что даже совсем незначительное превышение может грозить проблемами. К примеру, один литровая бутылка и три по 0,75 млн — это уже 3,25 литра. За превышение придется заплатить 75 рублей.

А если везти чуть больше, чем 5 литров алкоголя на человека, то в таком случае из-за превышения можно столкнуться с конфискацией лишних напитков и даже судебными разбирательствами.

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