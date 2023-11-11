«РФ поставили на колени»: Кремль дошел до стадии «принятия» санкций 4 11.11.2023, 18:25

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Отозваны все иски из международного суда в Лозанне.

Все российские спортивные федерации, подавшие в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) иски на отстранение, отозвали их.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Данное решение вызвало переполох в Сети, ведь де-юре Россия согласилась с отстранением.

«Все федерации, которые подавали иски, отозвали их. Было принято решение договариваться, нежели спорить», – сказал источник.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова раскритиковала данное решение российских властей, отметив, что из-за этого РФ продолжает стоять на коленях. В сети считают, что российские спортивные чиновники добрались до стадии «принятия» санкций.

Светлана Ишмуратова. Фото cska.ru

«Наверное, было какое‑то централизованное решение по этому поводу. Мы, конечно, не владеем информацией по этому поводу, поэтому сложно сейчас это комментировать. Не знаю, что они там решили, но выходит так, что опять на мягких лапках. Не понимаю этого. Сейчас это точно не получится. Да и не нужно это вообще.

Хочется хоть немного показать характер. Сколько можно проглатывать обиды? Все бьют и на колени ставят. Может быть, все‑таки надо подняться с колен и сказать свое веское слово? Сегодня подали, завтра забрали… Не по‑нашему это как‑то все. Отступать нельзя», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».

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