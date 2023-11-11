На аэродроме в Сочи вспыхнул сильный пожар
- 11.11.2023, 18:45
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В небо поднялся столб дыма.
Сегодня утром в районе аэродрома у российского города Сочи (порт на Черном море на северном Кавказе) произошел сильный пожар.
Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав снятое людьми видео.
Подробности неизвестны, но черный густой дым может намекать на то, что горит какая-нибудь техника или горючее.
Ранее в Сочи уже не раз прилетали украинские ударные беспилотные летательные аппараты и приплывали морские дроны.