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На аэродроме в Сочи вспыхнул сильный пожар

  • 11.11.2023, 18:45
  • 3,914
На аэродроме в Сочи вспыхнул сильный пожар

В небо поднялся столб дыма.

Сегодня утром в районе аэродрома у российского города Сочи (порт на Черном море на северном Кавказе) произошел сильный пожар.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав снятое людьми видео.

Подробности неизвестны, но черный густой дым может намекать на то, что горит какая-нибудь техника или горючее. 

Ранее в Сочи уже не раз прилетали украинские ударные беспилотные летательные аппараты и приплывали морские дроны. 

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