В Беларуси повысили предельные отпускные цены на популярный противоаллергический препарат 2 11.11.2023, 18:55

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Изменения одобрил Минздрав.

Министерство здравоохранения Беларуси своим постановлением №168 от 1 ноября увеличило предельные максимальные отпускные цены для нескольких вариантов популярного противоаллергического препарата – текст документа был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, увеличены предельные максимальные отпускные цены на некоторые лекарства, выпускаемые белорусско-голландским совместным предприятием ООО «Фармлэнд».

В частности, цены повышены на один из самых популярных во всем мире антигистаминных (противоаллергических) препаратов лоратадин в таблетках дозировкой 10 мг: контурная ячейковая упаковка 10 x 1 подорожала на 52 копейки (26,4%) до 2,49 рубля, 10 x 2 – на 80 копеек (25%) до 3,99 рубля, 10 x 3 – на 89,5 копейки (18,7%) до 5,68 рубля.

В Беларуси лоратадин также производится на Борисовском заводе медицинских препаратов и на предприятии «Белмедпрепараты».

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