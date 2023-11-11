Не только Авдеевка: на фронте в Украине может появиться еще одна горячая точка 11.11.2023, 19:11

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Оккупанты провели ротацию военных.

Российские войска провели ротацию военных на Купянском направлении и доставила дополнительное военное оборудование. Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует «Суспільне».

Как отмечает глава ХОВА, характер боевых действий на Купянском направлении изменился. Сейчас россияне активно используют и тяжелую технику – наступают танками и бронированными машинами, чего раньше не было в таком большом количестве.

«Поскольку российские войска выбрали приоритетным именно Купянское направление, у них цель любой ценой достичь результата. Мы ожидаем усиления с их стороны, пополняем резервы, усиливаем фортификационные сооружения», — отметил Синегубов.

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