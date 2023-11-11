Правозащитники узнали подробности о госпитализации в конце апреля Виктора Бабарико 5 11.11.2023, 19:23

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Медперсоналу больницы были даны определенные указания.

В ночь на 25 апреля политзаключенного экс-банкира и бывшего кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико доставили в городскую больницу из колонии № 1 в Новополоцке, где он отбывает 14-летний срок. Там его продержали несколько дней и, предположительно, вернули в колонию. Позже стало известно, что политзаключенного перевели в помещение камерного типа (ПКТ), но когда точно это произошло — неизвестно. К тому же сообщалось, что долгое время зимой Бабарико удерживался в штрафном изоляторе. Человек, получивший данные от очевидца событий, которые разворачивались в больнице в конце апреля с Виктором Бабарико, рассказал правозащитникам «Весны» подробности инцидента.

По словам Николая (имя изменено в целях безопасности), Виктор Бабарико был доставлен в хирургическое отделение Новополоцкой городской больницы сильно избитым. Это был второй вызов скорой помощи в колонию к Виктору. Во время первого визита сотрудников скорой помощи в госпитализации было отказано. Сообщается, что отказ был написан начальником колонии. Во время второго визита врачу бригады скорой помощи удалось убедить сотрудников колонии в необходимости госпитализации Виктора Бабарико в стационар.

«В обоих случаях бригады получили инструкции от руководства больницы о том, что с пациентом в контакт не вступать, беседы не вести, не подавать никаких знаков. Со своей стороны сотрудники скорой помощи провели необходимые обследования (осмотр, измерение артериального давления, запись электрокардиограммы) и доставили его в стационар. В приемном покое Виктор был осмотрен дежурным врачом, были проведены необходимые дообследования (общий анализ крови, мочи, рентген головы и органов грудной клетки)», — рассказал собеседник.

Предварительный диагноз был — жидкость в легких, но он не подтвердился. Николай утверждает, что Виктор Бабарико получил травмы в результате избиения. Соответствующие травмы были на голове — их невозможно получить при падении, например.

«На все обследования Виктора сопровождали конвоиры. Врачам и среднему медперсоналу больницы были даны рекомендации о том, что с пациентом нельзя разговаривать, перемигиваться и т.д. При этом на обследования (например, ультразвуковое исследование) Виктора под конвоем водили через несколько отделений. В течение нескольких дней, которые Виктор Бабарико провел в хирургическом отделении, он находился в палате для заключенных с зарешеченными окнами и под постоянным контролем конвоиров, которые следили за всеми действиями медперсонала, предотвращая любую возможность передачи какой-либо информации», — отметил мужчина.

По словам Николая, посещения Виктора были под запретом, родным и близким не сообщали о его местонахождении и состоянии здоровья.

«Через три-четыре дня люди в погонах увезли Виктора в неизвестном направлении на автомобиле, который не числится на балансе городской больницы», — добавил Николай.

Он отметил, что с такими травмами, которые были у Виктора Бабарико, пациентов госпитализируют минимум на 7−10 дней. Позже в СМИ появилась информация, что Виктора Бабарико вернули в колонию и поместили в ПКТ.

Напомним, Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в ЦИК для сдачи собранных подписей. 6 июля 2021 года экс-банкира приговорили к 14 годам колонии. Через два года к восьми годам колонии приговорили его сына. 9 ноября он встретил 60-летие в заключении — это его четвертый день рождения за решеткой.

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