Каша в голове или пища для размышлений 4 Елена Полоз

11.11.2023, 19:24

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Жены мобилизованных собираются выйти на улицы российских городов.

Жены мобилизованных больше не согласны молчать. Только гражданочки позабыли, что долг Родине – огромен и не имеет сроков.

Путин принял решение о судьбе мобилизованных — они будут на фронте до конца «СВО», сообщил «военкор» Сладков.

Жёны и матери мобилизованных объединились и собираются выйти на улицы российских городов, чтобы вернуть своих родных домой. Региональные пикеты пройдут 19 ноября. Акция в Москве запланирована на 25-е ноября — Об этом сообщает феминистское антивоенное сообщество.

Будут настырными - силовички с бабами справятся… Это же не даги, напавшие на аэропорт, и не вагнера в Ростове. Это всего лишь женщины, поэтому росгвардия покажет «доблесть». Хотя могут проявить понимание и позволить Ярославнам свой плач – всё же выборы на пороге.

«Ярославнам» было плевать на украинцев, теперь плевать будет тем, ради кого они своих близких воевать отправили.

Елена Полоз, Telegram

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