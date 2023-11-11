Погодный маятник качнется в сторону зимы: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе 11.11.2023, 19:32

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В Беларусь начнет поступать более прохладный воздух с севера Европы.

Похолодание, снег и гололедица прогнозируются в Беларуси с 12 по 17 ноября. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В этом году первая декада ноября порадовала жителей Беларуси теплой погодой. Но в ближайшее время все изменится и погодный маятник качнется в сторону зимы», - рассказали в Белгидромете.

В воскресенье, 12 ноября, пройдут дожди, днем по северо-востоку страны - с мокрым снегом. В дневные часы местами по востоку прогнозируются сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах - слабый туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов, а в дневные часы по юго-западу - до плюс 8 градусов.

В понедельник, 13 ноября, ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах - слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 2 до плюс 5 градусов, а днем - от плюс 1 до плюс 7.

Во вторник, 14 ноября, на большей части территории страны выпадут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах - слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 3 градуса, днем - плюс 1-7.

Согласно предварительному прогнозу, во второй половине следующей недели в нашу страну начнет поступать еще более прохладный воздух с севера Европы, поэтому температурный фон продолжит понижаться. Ночные морозы станут более ощутимыми, да и дневные температуры воздуха уже будут положительными не везде, а в осадках начнет преобладать снег и мокрый снег. В ночные и утренние часы местами по стране ожидаются слабые туман и гололед. Отдельные участки дорог будут скользкими.

В среду, 15 ноября, на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу - с дождем). Ночью и утром в отдельных районах - слабые туман и гололед. На дорогах местами образуется гололедица. Ночью столбики термометров покажут минус 4 - плюс 3 градуса, днем - минус 1 - плюс 6.

В четверг и пятницу, 16-17 ноября, местами по стране - кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах - слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают от минус 6 до плюс 1 градуса, а по юго-западу - до плюс 3. Днем ожидается минус 2 - плюс 5 градусов.

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