На границе Беларуси с ЕС исчезли очереди из легковушек

На границе Беларуси с ЕС исчезли очереди из легковушек1
- 11.11.2023, 20:07
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С чем это связано?
Более 1330 большегрузов и всего лишь десять легковых автомобилей находятся в настоящее время в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Европейского союза, об этом свидетельствуют оперативные данные на сайте белорусского погранкомитета.
Так, по данным ведомства, только 10 легковушек сейчас стоят в очереди в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе. В остальных погранпереходах, согласно данным электронной очереди на сайте ГПК, автомобилей, желающих выехать из Беларуси на территорию ЕС, нет.
Возможно, это связано с тем, что нынешняя суббота у белорусов рабочая в связи с переносом рабочего дня с понедельника 6 ноября на 11-е.
Ситуация с большегрузами
Что касается скопления фур на границе, то тут все без изменений, очереди наблюдаются почти по всем направлениям.
Наиболее сложная обстановка с пересечением госграницы, как и прежде, на литовском направлении: в пункте пропуска «Котловка» скопилось более 200 фур, в «Каменном Логе» – свыше 320, «Бенякони» – 490 и 90 машин в ПП «Привалка».
Гораздо меньше грузовых автомобилей в настоящее время находится на границе Беларуси с Латвией, где в пункте пропуска «Григоровщина» стоит 320 фур.
На белорусско-польской границе сейчас очередей из фур нет.