Шойгу обманул Путина, выдав китайские «гольфкары» за «новые образцы военной техники» 2 11.11.2023, 20:16

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Машины были созданы как гражданский транспорт для фермеров, охотников и работников лесхозов.

В рамках своей необъявленной предвыборной кампании российский диктатор Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дон, где глава минобороны РФ Сергей Шойгу представил ему «новую военную технику».

Однако оказалось, что это не отечественные образцы, а продукция из Китая.

Речь идет о мотовездеходах UTV DesertCross 1000-3, которые, как утверждают в ВС РФ, предназначены, в том числе и для «разведывательных действий», и «рейдовых операций».

И хотя украинские бойцы тоже активно используют разнообразные багги для выполнения своих задач, представленные Путину машины больше похожи на обычные гольфкары, а не на военную технику.

Песков: «В Ростове-на-Дону Путин ознакомился с новыми образцами военной техники».



Гольф-кары для российской армии! pic.twitter.com/3iY0mhlb0w — IanMatveev (@ian_matveev) November 10, 2023

Дело в том, что на самом деле они были созданы отнюдь не для боевых действий, тем более интенсивных, как в Украине, а как гражданский транспорт для фермеров, охотников и работников лесхозов.

По планам окупантов, до конца 2023 года на вооружение российской армии должно быть поставлено 500 единиц DesertCross 1000-3, а еще 1090 - в первом квартале 2024-го.

За каждую такую машинку с дополнительной комплектацией в виде резины на бампере, мягких сидений и зачем-то обогревателя салона, Москве придется выплатить Пекину 2,1 млн рублей, что по нынешнему курсу составляет более $22 тысяч.

При этом любой в РФ может купить ее за 1,9 млн рублей.

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