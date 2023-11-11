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«После победы Украины изменится режим в Беларуси и Грузии»

  • 11.11.2023, 20:35
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«После победы Украины изменится режим в Беларуси и Грузии»

Западный политолог описал Европу после окончания войны РФ после Украины.

В случае победы Украины будет совсем другая Европа с другими «центрами политической гравитации».

Такое мнение высказал политолог, профессор украинистики Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон в эфире телемарфона в субботу, 11 ноября.

«Думаю, мы видим конец постсоветского пространства. Народам надо определяться, продолжать ли существование вместе с Россией под влиянием наследия СССР. Украина сейчас достаточно быстро отграничивается этим, как и некоторые другие страны, потому что и мягкая, и жесткая сила России сейчас очень уменьшилась. И мы уже видим – Азербайджан уже этим воспользовался. После войны Украина будет наибольшее влияние в западной части постсоветского пространства и она будет важнейшим игроком между Балтикой и Черным морем», — сказал он.

По его мнению, после победы Украины изменится режим в Беларуси и Грузии, а Молдова может вступить в ЕС и НАТО.

«Последствия для Европы в целом тоже будут зависеть от того, как завершится война. Украина может стать частью пояса тяжеловооруженных государств – высокие расходы на войско, большие армии, как в Польше, и запросы европейской политики по безопасности будут значительно выше. Что касается Украины и Молдовы, думаю, они завершат свой путь вступления в ЕС и НАТО», — считает политолог.

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