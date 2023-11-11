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СМИ: Внучка главы политбюро ХАМАСа убита в Газе

  • 11.11.2023, 20:52
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СМИ: Внучка главы политбюро ХАМАСа убита в Газе

Подробности.

Внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании убита в Газе. Роаа Хания была убита в результате авиаудара ЦАХАЛ. Об этом сообщила «Аль-Джазира».

10 ноября Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командиров и бойцов палестинского движения ХАМАС, участвовавших в атаке на Израиль 7 октября и планировавших нападения на израильских военнослужащих. Среди убитых оказались командир роты элитного подразделения ХАМАС «Нухба», глава взвода Омар аль-Хинди и глава снайперских подразделений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута. Также израильские военные поразили грузовой контейнер с 20 пусковыми установками для ракет.

Напомним, что 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль — боевики группировки жестоко убили 1400 израильтян, преимущественно мирных женщин, детей и стариков. По отношению ко многим из них применялись пытки, тела некоторых были сожжены. Кроме того, хамасовцы нападали на гражданский автотранспорт, расстреливая мирных израильтян в упор. Еще 230 израильтян были захвачены в заложники. 

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