Белорусских медиков заставляют подписывать необычный документ 6 11.11.2023, 21:01

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Он содержит 18 пунктов.

Белорусских медиков обязывают подписать «обязательство не быть экстремистами», сообщил телеграм-канал «Белые Халаты. News». В опубликованном документе 18 пунктов.

«Обязательство о соблюдении законодательства о противодействии экстремизму» дают на подпись сотрудникам больниц, утверждает телеграм-канал. Медики должны подтвердить, что не будут «совершать действий по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность».

Перечислены и 18 путей, которыми на все выше указанное нельзя посягать. Среди них создание незаконного вооруженного формирования, захват и удержание власти неконституционным путем, распространение «экстремистских» материалов и реабилитация нацизма.

Наиболее объемные пункты касаются воспрепятствования деятельности Центризбиркома и публичных призывов к «организации или проведению в этих целях незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования».

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