Шарангович единственный из «Калгари» забил послематчевый буллит 11.11.2023, 21:32

Но это не помогло команде.

«Калгари» в гостях в серии буллитов уступили «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ – 4:5 ПБ (1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1), пишет hockey.by.

У «Флеймз» белорусский нападающий Егор Шарангович не отметился результативными баллами. Белорус начинал матч в третьем звене в тройке с Наземом Кадри и Коннором Зари и провел на льду 16:12 (21 смена), исполнил 1 бросок, 2 выстрела соперника заблокировал, совершил 1 перехват и завершил встречу с показателем полезности «0».

В серии послематчевых буллитов Шарангович единственным из «Калгари» реализовал свою попытку.

В 13 матчах со старта сезона на счету Егора 5 (2+3) очков при 2 минутах штрафа и показателе полезности «-3».

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