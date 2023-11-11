BILD: Германия собирается удвоить военную помощь Украине 11.11.2023, 21:42

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Киев получит больше оружия и боеприпасов.

Германия планирует удвоить военную помощь Украине и вместо 4 млрд евро предоставит 8 млрд. Это означает, что Киев получит больше оружия и боеприпасов для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщило немецкое издание Bild. Отмечается, что министр финансов Кристиан Линднер принял решение о расширении помощи, поскольку 4 млрд, которые выделили ранее, расписали на уже обещанные проекты.

На новую помощь оставалось лишь 120 млн евро, из-за чего министр обороны Борис Писториус забил тревогу. Он потребовал выделения для Украины еще 5 млрд евро.

В конце концов, договорено, что кроме расширения помощи на 4 млрд, Минобороны также сможет потратить два миллиарда евро в качестве ассигнования на обязательства для долгосрочных контрактов на вооружение.

Эксперт по бюджету Андреас Шварц высказал мнение, что удвоение военной помощи является правильным и важным.

«Это означает, что наше обещание Украине подкреплено необходимыми деньгами. Тот факт, что мы также выполняем квоту НАТО на 2,1%, является большим успехом для светофора (коалиции СДПГ и «Зеленых». – ред.)», – отметил чиновник.

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