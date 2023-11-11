Названы 12 причин, почему картофельное пюре в ресторане вкуснее домашнего 1 11.11.2023, 21:57

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Профессиональные повара поделились секретами, которые помогут улучшить вкус блюда.

Немногие блюда могут быть столь же универсальными и легкими в приготовлении, как картофельное пюре. В результате гарнир стал одним из самых популярных продуктов не только в Беларуси, но и во многих странах мира.

Однако, как пишет Daily Meal, зачастую картофельное пюре, которое подают в ресторанах, намного вкуснее, чем приготовленное дома. Более того, оно часто имеет более кремовую текстуру и яркий внешний вид.

Учитывая, что картофельное пюре так просто приготовить, удивительно, что версия блюда, приготовленная шеф-поваром, может так сильно отличаться от мрачной кучи комковатого картофеля, которую подают многие домашние повара. Эта огромная разница возникает из-за нескольких ошибок в процессе приготовления.

Причины, по которым ресторанное пюре вкуснее домашнего

В ресторанах используют правильный сорт картофеля.

Повара готовят картофель равномерно благодаря идеальной нарезке на равные кусочки.

В ресторанах часто используются альтернативные способы приготовления, например, пропаривание.

В ресторанах повара удаляют излишек картофельного крахмала.

На кухнях ресторанов используется разнообразное оборудование, которое помогает придать пюре идеальную текстуру.

Картошку в ресторанах перед пюрированием сушат.

Профессиональные повара используют много жира и соли.

Молочные продукты для пюре хранятся при правильной температуре.

Повара знают, в каком порядке добавлять ингредиенты. Например, сначала необходимо добавить сливочное масло, а уже затем молоко.

Повара ресторанов добавляют ароматизаторы.

Картофельное пюре готовится заранее. Во время подачи картофель просто разогревают и делят на порции по мере поступления заказов. При правильном приготовлении такое пюре ничем не хуже свежеприготовленного.

Картофельное пюре украшается.

Попробуйте приготовить пюре, используя эти советы, и результат вас приятно удивит.

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