Названы 12 причин, почему картофельное пюре в ресторане вкуснее домашнего

Названы 12 причин, почему картофельное пюре в ресторане вкуснее домашнего1
- 11.11.2023, 21:57
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Профессиональные повара поделились секретами, которые помогут улучшить вкус блюда.
Немногие блюда могут быть столь же универсальными и легкими в приготовлении, как картофельное пюре. В результате гарнир стал одним из самых популярных продуктов не только в Беларуси, но и во многих странах мира.
Однако, как пишет Daily Meal, зачастую картофельное пюре, которое подают в ресторанах, намного вкуснее, чем приготовленное дома. Более того, оно часто имеет более кремовую текстуру и яркий внешний вид.
Учитывая, что картофельное пюре так просто приготовить, удивительно, что версия блюда, приготовленная шеф-поваром, может так сильно отличаться от мрачной кучи комковатого картофеля, которую подают многие домашние повара. Эта огромная разница возникает из-за нескольких ошибок в процессе приготовления.
Причины, по которым ресторанное пюре вкуснее домашнего
В ресторанах используют правильный сорт картофеля.
Повара готовят картофель равномерно благодаря идеальной нарезке на равные кусочки.
В ресторанах часто используются альтернативные способы приготовления, например, пропаривание.
В ресторанах повара удаляют излишек картофельного крахмала.
На кухнях ресторанов используется разнообразное оборудование, которое помогает придать пюре идеальную текстуру.
Картошку в ресторанах перед пюрированием сушат.
Профессиональные повара используют много жира и соли.
Молочные продукты для пюре хранятся при правильной температуре.
Повара знают, в каком порядке добавлять ингредиенты. Например, сначала необходимо добавить сливочное масло, а уже затем молоко.
Повара ресторанов добавляют ароматизаторы.
Картофельное пюре готовится заранее. Во время подачи картофель просто разогревают и делят на порции по мере поступления заказов. При правильном приготовлении такое пюре ничем не хуже свежеприготовленного.
Картофельное пюре украшается.
Попробуйте приготовить пюре, используя эти советы, и результат вас приятно удивит.