Военный обозреватель рассказал, как подписание одного указа может моментально закончить войну в Украине 11.11.2023, 22:12

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Александр Мусиенко

Что для этого должно произойти.

Есть несколько вариантов завершения войны моментально, и Александр Мусиенко назвал самые очевидные из них. По мнению военного эксперта, армия РФ может со временем взбунтоваться и выйти из-под контроля, что ускорит нашу победу. Вариант, который кажется ему не менее реалистичным, — это смена власти в РФ, когда новый руководитель окажется достаточно умным, чтобы подписать указ о завершении «СВО» в Украине.

Интервью Александра Мусиенко для «Фабрики новин» можно посмотреть на канале YouTube.

О том, при каких условиях боевые действия в Украине могут прекратиться быстро, эксперт сказал так: «Вследствие того, что потери России будут возрастать и российские рабы, которых бросают в бой, будут недовольны своими командирами и в какой-то момент не испугаются заградотрядов и «кадыровцев» или «кадыровцы» пойдут решать свои проблемы (кому в Чечне учить язык, как анонсировал Кадыров) и просто повернут оружие против своих командиров. Может быть такой сценарий? Может».

Также Александр Мусиенко сообщил, как может всего один указ закончить войну в Украине: «Может случиться так, что в Кремле случится переворот внутренний и на место Путина придет человек, который подпишет указ об окончании «СВО». Путин подписал указ о начале «СВО», а это возьмет кто-то и скажет, что «СВО» закончено и будет развенчание культа личности Путина со всеми последствиями, как это было с выступлением Хрущева на одном из съездов, с развенчанием культа личности Сталина».

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