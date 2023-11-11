FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из Беларуси на соревнования 11.11.2023, 22:23

Фото: Сергей Шелега

Официальные лица не будут приглашаться.

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала на официальном сайте критерии допуска россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

Напомним, в июле FIG объявила, что с 1 января к международным стратам будут допущены спортсмены из РФ и Беларуси в нейтральном статусе.

Кроме гимнастов, допуск смогут получить только глава делегации, тренер, врач и физиотерапевт. Официальные лица не будут приглашаться на турниры под эгидой FIG. Также спортсмены не смогут принимать участие в командных дисциплинах. В случае агрессивного поведения в отношении допущенных до турниров россиян и белорусов нарушителя могут немедленно дисквалифицироваать.

Приглашение на соревнования смогут получить только те спортсмены и члены делегаций, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине и никак не связаны с Вооруженными силами. На предмет поддержки СВО будут проверяться социальные сети спортсменов.

Согласно критериям, форма российских и белорусских спортсменов должна быть светло-синего оттенка, а предметы в художественной гимнастике – исключительно белыми. На форме не должно быть национальной символики, запрещен гимн страны и любые словесные выражения национальной принадлежности.

Желающие принять участие в соревнованиях лица должны за 60 дней до их начала направить в FIG платную заявку на английском языке. Эту заявку организация будет рассматривать на протяжении 30 дней. Если выяснится, что критерии нарушены, спортсмена лишат нейтрального статуса, а его результаты могут быть аннулированы федерацией.

На обжалование в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения комитета, который занимается заявками на нейтральный статус, отведено 10 дней. До возвращения к соревнованиям спортсмен должен пройти хотя бы один тест Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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