Белорусов предупредили о проблемах со снятием наличных и онлайн-банкингом 11.11.2023, 22:47

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БПЦ и «А1» запланировали новые техработы.

Белорусский «Сбер Банк» предупредил белорусов об очередных технологических работах на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра (БПЦ), а также рассказал о внеплановых технических работах на оборудовании компании «A1», из-за которых клиенты банка смогут столкнуться с рядом трудностей.

Так, из-за техработ БПЦ сбои в работах банковских картах могут наблюдаться в ночь на понедельник, 20 ноября 2023 года. В период с 03:00 до 06:00 по картам нельзя будет расплатиться в торговых точках, снять наличные в пунктах выдачи наличных и банкоматах, устройствах самообслуживания, которые подключены к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Ранее Телеграф сообщал, что услугами Банковского процессингового центра в Беларуси также пользуются и другие банки, поэтому аналогичные проблемы могут возникнуть и у клиентов следующих банков:

• Беларусбанк;

• Белагропромбанк;

• Белинвестбанк;

• Банк «Решение»;

• БНБ-Банк;

• БСБ-Банк;

• Паритет Банк;

• Франсабанк;

• Цептер Банк.

Кроме того, в «Сбер Банке» рассказали, когда будут проводиться внеплановые технические работы на оборудовании УП «A1». Из-за них клиенты банка могут столкнуться с перебоями в доставке SMS, а также с проблемами в программных комплексах «СберБанк Oнлайн» и «СберБанк Бизнес Онлайн».

Техработы запланированы на следующие дни:

• 15 ноября в период с 06:00 до 07:00;

• с 23:00 16 ноября до 07:00 17 ноября.

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