«Элита России и само государство в политическом смысле перестанут существовать» 11.11.2023, 22:53

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Подоляк озвучил четыре задачи на 2024-й год.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что война в Украине находится в точке невозвращения. После поражения Россию ждут необратимые процессы, как при распаде СССР.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью Deutsche Welle. Он озвучил планы Украины в войне на конец 2023 и 2024 год.

По словам советника главы ОП, в России понимают, что если они проиграют и линия фронта рухнет, то элита страны и само государство в политическом смысле перестанут существовать.

«У них будут те же процессы, что были в 1991 году, но только с гораздо большими взаимными внутренними претензиями. Потому что им предлагали модель одну, получили другую, заплатили за это высокую цену и безрезультатно», — считает Михаил Подоляк.

Но и Украину в случае неудач на фронте ждет незавидная судьба. Если Силы обороны не смогут дожать по линии фронта и обеспечить поражение России, то конфликт будет заморожен. В таком случае украинское государство будет под постоянным внешним давлением РФ.

«Россия будет вкладывать большие ресурсы в постоянные теракты, в постоянные внутренние политические конфликты тому подобное. Мы в принципе будем иметь несостоятельное внутреннее политическое пространство», — отметил Подоляк.

Чтобы не допустить победы России у Украины есть четкий план действий на конец 2023 и весь 2024 год. Первое, что необходимо сделать — скорректировать тактику боев, учитывая ресурсы России. Также необходимо немного изменить стратегию, учитывая преимущества России, чтобы они были ликвидированы. Третье — это инвестировать в определенные производства, чтобы получить технологическое преимущество на фронте, а четвертое — резко нарастить давление на оккупантов как раз таки при помощи технологического преимущества на важные военные объекты врага.

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