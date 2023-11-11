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Воины «Сталевого кордону» подняли украинский флаг в селе Тополи на границе с РФ

  • 11.11.2023, 23:14
  • 1,304
Воины «Сталевого кордону» подняли украинский флаг в селе Тополи на границе с РФ

Село находится в серой зоне.

Военнослужащие пограничной службы подняли флаг Украины в селе Тополи, расположенном в «серой зоне» Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как рассказали в пограничной службе, бойцы подразделения «Стальной кордон» сходили в населенный пункт Тополи, расположенный под границей с Россией в так называемой «серой зоне». Там военнослужащие подняли украинский флаг и записали видео.

«Напоминаем врагу, кто является хозяевами на нашей земле», - отметили в ГПСУ.

На карте сервиса Deepstate можно увидеть, что населенный пункт Тополи, в котором пограничники подняли украинский флаг, расположен примерно в 2 километрах от линии соприкосновения и примерно в 5 километрах от российской границы.

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