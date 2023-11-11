Первую книгу, напечатанную в Беларуси, переиздали c комментарием 11.11.2023, 23:21

Том содержит факсимиле оригинального издания, а также переводы катехизиса на белорусский и английский языки.

Национальная библиотека Беларуси в Минске объявила о выходе в свет нового аннотированного издания Брестского катехизиса 1553 г. - первой книги, напечатанной в Беларуси.

В работе над этим успешным изданием на белорусском и английском языках принимали участие многие отечественные и зарубежные исследователи. В результате получилась хорошо информированная и четко изложенная книга, которая не только прослеживает генезис первого протестантского катехизиса в Центральной и Восточной Европе, но и проливает свет на исторический контекст в тогда еще в значительной степени реформированной Речи Посполитой при канцлере князе Миколае Радзивилле Черном (1515-1565 гг.). В отличие от других подобных катехизисов своего времени, Брестский катехизис был написан и использовался как реформатами, так и анабаптистами в регионе.

Особо следует отметить материалы по истории брестской типографии князя Радзивилла известного белорусского историка доктора Александра Ланда (Суша), историческую классификацию катехизиса в событиях Реформации в Беларуси пятидесятнического белорусского историка Антония Бокуна, введение в мир веры князя Миколая Радзивилла Валерия Мороза, а также дополнительные материалы доктора Йоханнеса Реймера, Германия, и доктора Юрия Лаурика.

Том содержит факсимиле оригинального издания, а также переводы катехизиса на белорусский и английский языки. Все материалы также воспроизведены на английском языке во второй части тома, что делает их содержание доступным для исследователей за пределами Беларуси.

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