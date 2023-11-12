Что станет ключом дальнейшего продвижения ВСУ: мнения экспертов 12.11.2023, 1:11

Перед Украиной стоит ряд задач.

Несмотря на то, что погодные условия ухудшились и продвигаться с тем темпом, что раньше украинские войска не могут, есть ряд задач, которые важно выполнить украинским защитникам? Что это за задачи? Что станет ключом дальнейшего продвижения ВСУ? Издание «Комментарии» разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Россияне могут в любой момент зайти в тыл украинских войск

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью «24 Каналу» заявил, что для того, чтобы деоккупировать все захваченные врагом территории, украинским военным нужно обязательно заходить в Крым. Потому что, если этого не сделать, то всегда будет оставаться вероятность удара с тыла.

Роман Свитан убежден, что освобождение оккупированной территории будет начинаться именно с Крыма, ведь без деоккупации полуострова нельзя работать ни в Донецкой области, ни в Запорожье. Все потому, что россияне могут в любой момент зайти в тыл украинских войск, а воевать на два фронта у нас не хватит ни сил, ни ресурсов.

«Сегодня оптимальный и самый удобный вариант – это работать на западной части фронта, поскольку оккупанты ввели в бой все свои резервы и загрузли на востоке. Их нужно удерживать в районе Авдеевки, Бахмута, Купянска, Угледара. Сейчас россияне связаны там боями и не могут перебросить войска на западную часть фронта. Поэтому нужно работать там, но все зависит от средств, которые нам передают партнеры», – высказался эксперт.

F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинским защитникам нужно уничтожить вражескую авиацию, основная часть которой находится в аннексированном Крыму.

«На Токмаке врагу нужно уничтожить украинскую артиллерию. А нам нужно уничтожить вражескую авиацию, которая находится в Крыму в основном... Единственное средство, которое реалистично сделать быстро – это получить ракеты ATACMS в дальности 300 километров от Америки», — прокомментировал эксперт.

Также военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники с помощью F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию. В этой связи уже этой зимой авиапарк агрессора может стать значительно меньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».