В Голливуде гильдия актеров завершила забастовку 12.11.2023, 3:34

Соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США оценивается более чем в миллиард долларов.

Голливудские актеры достигли предварительного соглашения с крупнейшими студиями для окончания забастовки, которая длилась несколько месяцев и которую поддерживали Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.

Об этом сообщает пресс-служба американской федерации актёров телевидения и радио (SAG-AFTRA).

С 00.01 9 ноября по местному времени забастовка официально завершена, все места пикетирования закрываются. Соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP) оценивается более чем в миллиард долларов, и в нем предусматриваются, в частности, повышение минимальных зарплат, защита от угрозы искусственного интеллекта и новый бонус за «участие в потоковом вещании».

Забастовка актеров в Голливуде началась 14 июля.

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