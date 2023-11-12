Сторонники Путина обрушились на него из-за «мясных штурмов» в Украине 2 12.11.2023, 8:41

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Пропагандисты выступили против Кремля и Генштаба РФ.

В России пропагандисты продолжают обсуждать широкомасштабные лобовые атаки российской пехоты на фронте в Украине. Это все больше подчеркивает проблемы, с которыми столкнется страна-агрессор при использовании «мясных штурмов» ради компенсации проблем, способствующих нынешней «позиционной войне».

На это указали в Институте изучения войны (ISW). Аналитики подчеркнули, что ранее такой исход прогнозировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

Так, сторонники путинской войны пришли к выводу, что российская практика проведения тактических атак с целью штурма украинских укрепленных позиций в лесных районах Донбасса не приведет к более широкому оперативному прорыву где-либо на фронте.

Один пропагандист заявил, что у РФ нет возможности подготовить достаточное количество кадров для интенсивных лобовых атак, необходимых для значительного продвижения. Другой признал, что российские военные вот-вот переживут «настоящий ренессанс пехотного боя», поскольку вблизи линии фронта у них становится все меньше танков, БМП и БТР.

Критически настроенный к ним блогер заявил, что комментарий о «пехотном ренессансе» является негативным отражением потерь российской техники и плохой координации на передовой, что привело к зависимости от тактики штурмов.

Telegram-канал, связанный с российским спецназом, также пожаловался, что зависимость от фронтовых ударов под руководством пехоты сильно истощает все элементы спецназа, дислоцированные в Украине. Так указали, мол, это потому, что российское командование использовало их для лобных атак с самого начала войны.

«Силы спецназа не предназначены для проведения таких атак под руководством пехоты, как стандартная российская мотострелковая пехота, поэтому некоторые российские источники явно разочарованы последствиями неправильного применения таких элементов», – считают в ISW.

Аналитики ранее указывали, что российские войска все чаще полагаются на такие лобовые атаки под проводом пехоты, вероятно, чтобы компенсировать нехватку должным образом обученного персонала и массовые потери техники.

«Российский генштаб, судя по всему, в значительной степени полагается на лобовые атаки как на преобладающую тактику в Украине и как на важную часть российского решения проблем «военного паритета», изложенных в статье Залужного по вопросу «позиционной войны», – констатировали в ISW.

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