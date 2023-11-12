Патрушев выступил на фоне карты РФ без оккупированных территорий Украины 1 12.11.2023, 8:56

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Что это может означать?

Российская журналистка Мария Певчих заметила, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев выступил на фоне карты, где из оккупированных территорий Украины есть только Крым.

Она указала, что в России за непризнание «путинских» границ могут дать тюремный срок.

Что известно о выступлении Патрушева

По словам Певчих, являющейся соратницей Навального, речь Патрушева была программной. То есть касалась всех важных для россиян тем и указывала, как следует думать, чтобы тебя не посадили. Например, во всех бедах «нужно винить Запад». Но в то же время речь была очень похожа на поминальную, потому что Патрушев подвел итоги путинского правления.

«Диверсия» Запада с картой

Мария Певчих иронизирует, что, очевидно, карту Патрушеву подбросил Запад. Иначе объяснить, что чиновник не согласен с приказами Путина и демонстрирует неофициальную карту, невозможно.

Что интересно, на фоне этой карты Патрушев рассказывал о поправках к конституции 2020 года, которые должны были закрепить нормы о «несокрушимости границ» и «неотторжимости территории страны». В качестве примера привели Японию и ее претензию на Курилы.

Далее Патрушев распространялся о традиционных ценностях россиян, среди них назвал веру и мораль, семью и традицию, терпение и дисциплину, веру в добро и «добровольчество», а также волонтерство и личное достоинство. Этот неполный список очень забавный, поскольку, например, личное достоинство и терпение противоречат друг другу. «Вера в добро» звучит очень по-детски, о мифичности «дружбы народов» свидетельствуют недавние еврейские погромы, а вот «здоровый образ жизни» в России вообще невозможен.

При этом Патрушев затруднился произнести слово «традиционный» с первого раза. А Мария Певчих, посмотревшая речь полностью, указала на многочисленные ошибки в его произношении. Она поиронизировала над тем, что второй человек в государстве не способен произнести слова родного языка. «Это успешная секретная операция Запада по похищению знаний о склонениях и падежах из головы Патрушева», – написала она.

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