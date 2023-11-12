Война может закончиться в 2024 году: майор ВСУ указал на важный нюанс 12.11.2023, 9:03

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Алексей Гетьман

Ключевое событие может произойти уже к концу этого года.

Вероятность того, что война в Украине закончится в 2024 году, существует. Однако и украинцам, и западным партнерам Украины необходимо окончательно определиться с тем, что именно называть победой.

Эта определенность может быть достигнута уже к концу текущего года. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

«Конечно, шансы такие есть, хотя здесь возникает другой вопрос. Возможно, я ошибаюсь – я хотел бы ошибаться, – но мне кажется, что у нас нет общегосударственной концепции того, что мы должны понимать под победой. Многие люди вкладывают в это понятие разное смысл», – заметил он.

В этом контексте ветеран войны привел несколько вариантов ответа на вопрос, что такое победа. «Это изгнание россиян с нашей территории? Выход на границы 24 февраля 2022 года? Или выход на границы 1991 года? Это наш флаг над Кремлем?»

Гетьман объяснил, что видение общества, армии и Запада в этих вопросах очень часто различается. Так, украинские защитники понимают, что врага нужно уничтожать и на его территории.

«Наши военные говорят – если враг отошел на 10 метров на свою территорию, мы должны остановиться? Он «в домике»? Будем ждать, пока от переформатирует свои части и снова начнет действия? Нет. Мы должны уничтожать врага, где бы он ни находился», – сказал майор запаса.

Однако такой шаг наверняка вызовет негативную реакцию со стороны западных стран. «Как только мы перейдем границу РФ, начнем вести боевые действия на территории России, очень много людей в мире, которые не являются симпатиками Украины, будут рассказывать, что это уже мы агрессоры, что это мы напали на суверенную страну», – спрогнозировал он.

Подытоживая, ветеран войны заявил, что определенность в этом непростом вопросе может быть достигнута уже к концу текущего года.

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