Wildberries разочаровал белорусов в «день скидок»
- 12.11.2023, 9:12
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Покупатели записали возмущенное видео об обмане клиентов.
Wildberries разочаровал белорусов в день скидок 11 ноября, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».
В день, когда многие интернет-магазины предлагают своим покупателям огромные скидки, один из крупнейших онлайн-ритейлеров Wildberries не смог удовлетворить ожидания белорусов.
По словам некоторых клиентов, цены на отдельные товары не только не снизились, но и выросли по сравнению с предыдущими днями.
Таким образом, 11 ноября на Wildberries не отличался от любого другого дня.