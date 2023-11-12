закрыть
12 ноября 2023, воскресенье, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Wildberries разочаровал белорусов в «день скидок»

  • 12.11.2023, 9:12
  • 1,390
Wildberries разочаровал белорусов в «день скидок»

Покупатели записали возмущенное видео об обмане клиентов.

Wildberries разочаровал белорусов в день скидок 11 ноября, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

В день, когда многие интернет-магазины предлагают своим покупателям огромные скидки, один из крупнейших онлайн-ритейлеров Wildberries не смог удовлетворить ожидания белорусов.

По словам некоторых клиентов, цены на отдельные товары не только не снизились, но и выросли по сравнению с предыдущими днями.

Таким образом, 11 ноября на Wildberries не отличался от любого другого дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин