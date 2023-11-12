Wildberries разочаровал белорусов в «день скидок» 12.11.2023, 9:12

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Покупатели записали возмущенное видео об обмане клиентов.

Wildberries разочаровал белорусов в день скидок 11 ноября, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

В день, когда многие интернет-магазины предлагают своим покупателям огромные скидки, один из крупнейших онлайн-ритейлеров Wildberries не смог удовлетворить ожидания белорусов.

По словам некоторых клиентов, цены на отдельные товары не только не снизились, но и выросли по сравнению с предыдущими днями.

Таким образом, 11 ноября на Wildberries не отличался от любого другого дня.

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