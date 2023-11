Четвертый всадник Андрей Пионтковский

12.11.2023, 9:18

1,702

Андрей Пионтковский

Предыдущие три были взвешены и найдены очень легкими.

После фултонской речи Блинкена 13 сентября и резко антипутинского выступления Байдена на Генеральной сессии ООН складывалось впечатление, что в Вашингтоне заканчивается бесплодная дискуссия на тему, кто наиболее опасный враг Америки – Си или Пу? Конечно, Си! Но именно поэтому его вассал Пу должен быть показательно нейтрализован. Тем более что ВСУ с огромным энтузиазмом выполнят эту, возложенную на них Провидением, историческую миссию.

После трагедии 7 октября подобная судьба ожидает и иранскую голову китайского дракона. Но ею, вместе с США, займется уже другая доблестная армия. Есть основания полагать, что показательная двойная декапитация заставит оставшуюся голову китайского дракона схватиться за себя саму и одуматься.

За последний месяц события складывались соответственно. Две авианосных ударных группы и ядерная подводная лодка «Огайо» появились вблизи берегов Израиля, ВСУ получили ракеты ATACMS максимальной дальности, а на аэродромах в Румынии заканчивают свое обучение украинские пилоты истребителей F-16.

Более того, глава КНР отправляется, если не в Каноссу, то во всяком случае в Сан-Франциско. Очень разумное решение после того, как он услышал о своих двух со-головах, например, такое:

«In both Israel and Ukraine, democracies are fighting ruthless foes who are out to annihilate them. Only firm American leadership can ensure that tyrants, thugs and terrorists are not emboldened to commit more aggression and more atrocities». («И в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. Только твердое американское руководство может гарантировать, что тираны, бандиты и террористы не осмелятся совершать еще большую агрессию и еще больше злодеяний»).

Эти замечательные слова принадлежат министру обороны США Ллойду Остину.

A эти – «We cannot and will not let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win. I refuse to let that happen» – президенту США Джо Байдену. («Мы не можем и не позволим победить террористам, таким как ХАМАС, и тиранам, таким как Путин. Я отказываюсь позволить этому случиться»).

Тем не менее, свою предыдущую статью я озаглавил довольно осторожно и даже с некоторой долей тревоги «Как Запад может и обязан победить в IV мировой войне». Я понимал неизбежность нарастающих совместных стенаний исламских фашистов и западных либералов о «страданиях мирных жителей Газы».

Но неожиданностью для меня стала степень фанатичной идеологической ангажированности леволиберального крыла Демпартии (progressives) в развязанной тиранами и головорезами четвертой мировой войне. Они целиком оказались на стороне тиранов и бандитов и жаждут поражения ненавистного им с университетской молодости капиталистического Запада, виновного, по их убеждению, в многовековых преступлениях против угнетенных народов мира.

Эти «прогрессисты» пока еще не слишком широко представлены в Конгрессе, но их сила в другом – они почти полностью доминируют в американских «качественных медиа».

Злейшие враги открытого общества высоко ценят этот их ресурс. Журналисты NY Times, CNN, Associated Press по любезному приглашению террористов ХАМАСа принимали деятельное участие во вторжении в Израиль. Снимали резню, похищения, пытки, глумление над телами погибших. Надеюсь, что эти столь продвинутые прогрессисты будут ликвидированы специальной командой Шабака на общих с остальными бандитами основаниях без срока давности.

В целом левые «качественные медиа» работают сегодня как пропагандистские листки ХАМАСа на израильском фронте IV-ой мировой войны и Путина на украинском. По-ленински – печать как коллективный агитатор и организатор демонстраций, на которых человека могут убить только за то, что он держал в руках израильский флаг.

Украинцам «качественные медиа» вопреки всем очевидным словам и делам американской администрации агрессивно внушают, что Запад потерял к Украине интерес, не верит в ее Победу и собирается за ее спиной заключить сделку с Путиным. Апофеозом этой кампании стала гнусная скандальная статья журнала Time.

В последние дни левое крыло Демпартии перешло к прямой атаке на администрацию. В ход пошла тяжелая артиллерия. Экс-президент Обама дал громкое интервью, осуждающее Байдена за «чрезмерную поддержку Израиля».

Прогрессисты настоятельно требуют прекращения огня в Израиле и Украине, т.е. капитуляции героически сражающихся сегодня за всех за нас Израиля и Украины и позорного ухода США из мировой истории.

У Байдена ухудшились электоральные перспективы. Опросы показывают заметное снижение его популярности за последний месяц. Что неудивительно. Байден выиграл выборы 2020 года, опираясь на два крупных консолидированных блока избирателей – левое крыло демпартии и афроамериканцев. Оба эти блока настроены сегодня категорически анти-израильски и де-факто про-хамасовски.

На 81-летнего джентльмена судьба возложила две несовместимые, противоречащие друг другу и несоизмеримые по своей значимости миссии – Главнокомандующего вооруженными силами США в решающей битве Свободного мира с бросившими ему экзистенциальный вызов силами Абсолютного зла и кандидата на пост президента США от Демократической партии.

Победить в 4-ой мировой войне невозможно, заискивая перед группами потенциальных избирателей, враждебных союзникам США – Украине и Израилю. Наоборот, каждый день надо принимать решения наперекор интересам именно этих групп. Не президентское это дело в звездный час человечества заниматься президентскими выборами.

У Байдена, Блинкена, Остина есть 14 месяцев полной свободы действий, и я уверен – растущей поддержки большинства американского народа хватит для завершения дела великого американского президента, Победителя в III-ей мировой (холодной) войне – Рональда Рейгана.

А как же все-таки закончатся президентские выборы США 2024 года? Гораздо важнее, что убедительной Победой союзников (США, Украина, Израиль) закончится IV мировая война. Но, что касается выборов, мне представляется реалистичным, например, следующий результат: кандидат республиканской партии Никки Xейли c большим преимуществом побеждает кандидата демократической партии Мишель Обаму.

*

Три Всадника Ада бросили вызов Свободному миру. Они были взвешены и все трое найдены очень легкими.

Я слышал голос, говоривший: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь изжелта – зеленый и на нем Четвертый всадник, имя которому Смерть, Предательство, Самоубийство Запада.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».