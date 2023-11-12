Были холопами, стали рабами: Алла Пугачева обратилась к россиянам 12.11.2023, 9:28

Алла Пугачева

Примадонна сделала резонансное политическое заявление.

Российская эстрадная певица Алла Пугачева, молчание которой спровоцировало множество слухов в российских СМИ, не выдержала лживых обвинений и обратилась к недоброжелателям. Она ответила на многие вопросы, которые волновали сограждан, а также обозначила свою политическую позицию.

Россиян артистка назвала «заложниками», очевидно, имея в виду политический режим. Также звезда заявила в Instagram, что ее наибольшая ценность – свобода.

Пост Примадонны можно разделить на условные блоки, в каждом из которых она ответила на отдельные упреки пропагандистов и конкурентов по сцене.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ в этом случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации», – написала звезда.

Она добавила, что «любит и жалеет» свой народ, для которого всю жизнь работала, жертвуя здоровьем и личной жизнью.

Артистка посоветовала не тратить силы и ресурсы на попытку подорвать ее авторитет в глазах миллионов фанатов.

«Я свою миссию выполнила. Я давно не пою, и моей судьбой руководит Вселенная. И не нужно считать количество волос на моей голове (после Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», – добавила Примадонна.

Певица, эмигрировавшая сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, резко ответила российским артистам, которые считают ее деньги.

Она упрекнула критиков, что свое состояние заработала добросовестным трудом, в то время как они «пропили звездное время», а сейчас обвиняют конкурентку в том, что она «перекрывала им воздух».

В заключение Алла Пугачева дала понять, что ждет победы «добра над злом». По словам артистки и ее бегству из дома, стало очевидно, что Российскую Федерацию исполнительница первым словом не характеризует. Это стало ее едва ли не первым политическим заявлением.

«Да и не в деньгах счастья. Свобода – это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше», – закончила Примадонна.

Напомним, после начала полномасштабной войны Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и их общими детьми покинули Россию. Из-за границы пародист активно осуждал действия путинского режима и поддерживал украинцев, а певица дала понять, что разделяет его мнение. Пугачева публично попросила признать ее «иноагентом».

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