WP: Подрыв «Северных потоков» организовал полковник, который выманивал «вагнеровцев» в Беларусь 12.11.2023, 9:33

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Сам Червинский опровергает свое участие в операции.

Бывший полковник Главного разведывательного управления и Службы безопасности Украины, а также бывший командир одной из воинских частей Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Роман Червинский непосредственно командовал операцией по уничтожению линий российских газопроводов «Северные потоки 1-2» в прошлом году, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, близко знакомые с ситуацией.

Издание также добавляет, что 48-летний украинский офицер действовал по приказу других высокопоставленных чиновников Украины, которые докладывали о ходе операции Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

«Роман Червинский руководил логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая, благодаря поддельным документам, арендовала парусник и использовала глубоководное водолазное оборудование для размещения взрывных зарядов на газопроводах.

Но Червинский планировал операцию не один. Офицер получал приказы от более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге отчитывались генерал-майору Валерию Залужному», — рассказали на условиях анонимности источники издания The Washington Post.

Сам Червинский опровергает свое участие в координации подрывов «Северных потоков».

При этом, как отмечает The Washington Post, Роман Червинский командовал еще одной операцией. В 2020 году он пытался выманить наемников ЧВК «Вагнер» из России в Беларусь, чтобы потом поймать их на пути в другие страны. Однако операция провалилась, когда в дело вмешались КГБ и силовики Лукашенко, которые арестовали вагнеровцев первыми и затем отпустили их в Россию.

В данный момент Роман Червинский находится в украинском СИЗО за то, что летом 2022 года во время операции по выманиванию пилота российского истребителя на территорию Украины раскрыл координаты одного из украинских аэродромов, по которому Россия затем нанесла ракетный удар, убив одного и ранив 17 украинских военных.

Червинскому вменяют превышение служебных полномочий, что может повлечь от 8 до 12 лет лишения свободы. Украинское руководство заявляет, что офицер при операции с российским самолетом действовал без уведомления командования, однако Червинский наоборот утверждает, что приказ действовать был и его просто хотят убрать.

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