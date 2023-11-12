Отпел Путина: почему Патрушев говорит о главе РФ в прошедшем времени 1 12.11.2023, 11:01

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Секретарь Совбеза России играет по правилам «гонок на лафетах».

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев, вероятно, настолько поверил в информацию о смерти Владимира Путина, что во время выступления даже начал рассказывать о президенте России и его «достижениях» в прошедшем времени. Одним словом, уже подготовил некролог российскому президенту.

Об этом «24 каналу» заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что речь Патрушева была «потрясающая».

«В то же время Путин, который якобы в холодильнике, встречался с Касым-Жомартом Токаевым. Когда Патрушев «отпевал» Путина, глава Кремля встречался с президентом Казахстана», – отметил Яковенко.

Гонки на лафетах

Российский оппозиционный журналист сказал, что помнит «гонки на лафетах», когда в Советском Союзе хоронили генсеков одного за другим. Среди любителей этого действа говорили, что нужно брать абонемент на подобные мероприятия. Даже выработалось жесткое правило, что следующим генсеком станет председатель похоронной комиссии.

«Согласно этим правилам, Патрушева твердо назначили новым президентом. Я думаю, что периодическое пребывание Путина в холодильнике поможет ему пережить Патрушева, который рискуя, говорил о главе Кремля в прошедшем времени», – сказал Яковенко.

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