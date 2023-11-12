Стало известно, что будут делать консульства с паспортами, которые не пришли забирать белорусы
- 12.11.2023, 9:51
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Опубликовано постановление МВД и МИД.
МВД и МИД приняли совместное постановление № 13/238 от 31 октября 2023 года, которым вводится срок хранения неврученных паспортов и отменяется инструкция об обмене этих документов для белорусов за границей.
Постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, готовые «персонализированные, оформленные, но неврученные паспорта» для живущих за рубежом белорусов будут храниться в посольствах и консульствах в течение одного года с даты выдачи.
Потом их отправят на хранение в подразделения по гражданству и миграции МВД — «по месту регистрации таких граждан по месту жительства».
Вторым пунктом постановления признается утратившей силу принятая еще в 2012 году инструкция по обмену паспортов белорусов, живущих за границей. Ранее данным документом прописывалось, что паспорт можно поменять в случаях:
истечения срока действия паспорта;
израсходования листов, предназначенных для отметок;
непригодности для использования;
изменения половой принадлежности;
изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества;
установления неточностей в данных или отметках в паспорте.
Напомним, с 7 сентября официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья.