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Часы жителя Витебска с «Титаника» продали на аукционе

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  • 12.11.2023, 10:05
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Часы жителя Витебска с «Титаника» продали на аукционе

Названа цена, по которой «ушел» раритет.

Часы эмигранта из Беларуси Синая Кантора проданы 11 ноября на торгах британского аукциона Henry Aldridge & Son Ltd, посвященных «Титанику», за 75 тысяч фунтов стерлингов, пишет «Беларусь и мир».

Лот под номером 288 шел самым последним на аукционе, который длился около 4,5 часов, он был куплен интернет-пользователем, имя которого неизвестно.

Часы-луковицу погибшего при переезде в США пассажира выставляли со стартовой стоимостью в 30 тысяч фунтов стерлингов. В результате цена лота буквально за полминуты выросла с 30 тысяч до 75 тысяч.

В 2018 году на американском аукционе этот хронометр был куплен коллекционером за 57,5 тысячи долларов США.

Синай Кантор вместе со своей женой Мириам были на «Титанике» среди 285 пассажиров второго класса. После столкновения с айсбергом Мириам посадили в лодку, и она спаслась. А вот Синай погиб, его тело достали из ледяной воды.

Позже жена смогла получить найденные при муже вещи. Они включали в себя часы, а также одежду, паспорт Российской империи, блокнот, деньги, кошелек, карманный телескоп и штопор.

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