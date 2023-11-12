На шоу Скабеевой опозорились безумными планами по Стокгольму и Таллину 10 12.11.2023, 10:30

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Российские пропагандисты потеряли остатки здравого смысла.

Российские пропагандисты снова начали угрожать миру. На этот раз под «прицел» кремлевского телевидения попали Стокгольм в Швеции и Таллин в Эстонии.

Этим городам в РФ откровенно пригрозили потоплением. В эфире программы главной пропагандистки РФ Ольги Скабеевой так называемые «эксперты» выдали, что если Швеция и Эстония будут поддерживать Украину и альянс, Россия забросает Балтийское море минами, пишет obozrevatel.com.

«215 лет не воевали. Соскучились? Захотелось? Понятно, что у стран, которые обладают балтийским берегом есть ракеты, способные достать любую точку в море. Оно не такое уж и большое. Это же не будет блокада. Корабли НАТО не выстроятся там. Это просто будут ракетные установки», – выдали на росТВ.

В итоге «эксперт» добавил, что даже простое патрулирование кораблей приведет к конфликту РФ и НАТО.

«А этот конфликт может быть ядерным. Поэтому жителям Стокгольма и Таллина можно такой вопрос поставить: оно вам надо? Вы хоть представляете себе подводный ядерный взрыв на рейде того же Таллина и Стокгольма, который базисной волной сметет ваш город. Все Балтийское море может быть закидано нашими минами. А мин у нас на этих флотах достаточно. Накидаем столько, что 10 лет будете потом разминировать, если у вас еще останутся силы и средства», – добавил пропагандист.

Кроме того, он заявил, что конфликт НАТО и РФ имеет один единственный исход – ядерную войну.

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