«Принесите 5 рублей и галстук»2
- 12.11.2023, 10:20
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Как в Минске упрашивают родителей сделать детей пионерами.
Как стало известно «Салiдарнасцi», в школах в эти дни проходит активная «пионеризация» пятиклассников. Но вступать в ряды движения, которое было детским коммунистическим в СССР, желают далеко не все.
В некоторых классах, как оказалось, не было ни одного желающего вступить в пионеры. Классные руководители накануне посвящения в пионеры просили родителей школьников, чтобы согласились хотя бы 10-15 ребят из класса, и тогда преподаватель мог бы спокойно жить без выволочек руководства.
На вопрос, что сегодня дает вступление ребенка в пионеры, от учителей звучал довольно честный ответ: «Ничего, кроме почета и уважения». Сообщалось, что для вступления необходимо написать заявление и принести 5 рублей на галстук.
Напомним, традиция пионеров вернулась во время правления Лукашенко и из года в год массово навязывается в школах. При этом – это пережиток советского прошлого, когда многих на жизненном пути заставляли пройти этап октябрята-пионеры-коммунисты.
Автор этих строк, в свою очередь, вспоминает, как на закате СССР мама отговаривала от вступления в пионеры.
– Разве ты, если не будешь пионером, не будешь верна дружбе?
– Разве ты, если не будешь пионером, не поможешь бабушке перейти через дорогу?
– Разве ты, если не будешь пионером, не будешь любить природу?
СССР давно позади, а эти риторические вопросы, к сожалению, актуальны в современной Беларуси для родителей и школьников и спустя десятки лет.