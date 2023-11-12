«Сын знает: его мама может всё» 12.11.2023, 11:14

Истории о сильных белорусках.

Представьте, что вы больше не можете ходить. Как в таком случае устроить быт, заботиться о себе и ребенке, водить машину, зарабатывать деньги?

Героини материала на сайте onliner.by столкнулись с десятками подобных вопросов.

У каждой свои причины и обстоятельства, но один итог: инвалидная коляска. Однако здесь не будет о жизни за закрытыми дверями. Паралимпиада, танцы, материнство, прыжки с парашютом, учеба и работа — четыре истории о привычной жизни очень сильных людей.

«Я красила окно и выпала с высоты пятого этажа»

Анне 36 лет, она живет в Мозыре. В коляске героиня оказалась из-за несчастного случая: выпала из окна. На тот момент ей было всего 14 лет, и жизнь должна была сложиться совсем иначе.

— Я была у родственников в Москве, они как раз делали ремонт в квартире, — вспоминает героиня. — Красила окно и выпала с высоты пятого этажа. Но упала удачно: у меня был оскольчатый перелом двенадцатого грудного позвонка, и ногами я тогда еще двигала, даже смогла сама перелезть на брезент, который привезла скорая. Но при перекладывании меня на носилки осколки сдвинулись и пережали спинной мозг. Помню, как меня положили в машину скорой и закрыли двери — с того момента ног я больше не чувствовала.

Дальше была операция уже в Беларуси. О врачах Анна отзывается с восторгом. Но чуда не случилось, и ходить она никогда не будет. Два года после операции Аня провела дома. Этот период запомнился ей постоянным ощущением себя обузой для близких. По словам героини, принять это было даже сложнее, чем жизнь в инвалидной коляске.

— Обо мне заботились родители: приносили еду, даже относили и мыли в ванной. Поэтому свое будущее с момента, когда их не станет, я видела только в доме-интернате. Первое время меня даже посещали нехорошие мысли, но, к счастью, позже они прошли.

Информации о жизни в коляске на тот момент (2002 год) практически не было. Но все изменил случай: маме Ани попалась в поликлинике брошюра общества инвалидов-колясочников. Так у белоруски началась новая жизнь с поездками на спортивные соревнования, встречами и общением с теми, кто попал в схожую ситуацию. Оказалось, столько всего можно делать даже без посторонней помощи, особенно если для этого созданы необходимые условия.

— Моя первая коляска была большая и тяжелая — на таких ездят в больницах. В 2006 году мне выдали активную коляску. Грубо говоря, если раньше я передвигалась на «жигуленке», то теперь пересела на Mercedes, — улыбается героиня. — Научили передвигаться и даже прыгать по бордюрам.

Дальше — больше. Анна освоила профессию инструктора по общефизической подготовке на базе лагерей при Республиканской ассоциации инвалидов колясочников (РАИК). На тот момент она стала первым таким специалистом в Беларуси. В личной жизни тоже все получилось: Анна вышла замуж за Евгения Шевко — именно он создал общество инвалидов-колясочников в родном городе белоруски. А спустя некоторое время в семье родилась дочь.

— Не помню, чтобы меня кто-то отговаривал рожать ребенка. А еще очень помогло, что по работе я успела побывать в разных странах и пообщаться с людьми, оказавшимися в похожем положении. Там я увидела, что мама в коляске такая же, как и без нее. Позже познакомилась с такими же женщинами у нас, убедилась, что я точно справлюсь. Начиная с выписки из роддома я забочусь о дочери самостоятельно, хотя помощь мне предлагали. Конечно, были и сложные моменты. Например, пеленальный столик в палате был слишком высоким для меня, ребенок лежал на уровне глаз. Но я со всем справилась.

Анна даже придумала способ прогулок с ребенком: привязывала детскую коляску к «своим» колесам. Когда дочь подросла, родители объяснили ей особенности здоровья мамы и папы. Ни в детском садике, ни позже в школе никаких злых комментариев девочка по этому поводу не слышала. Детство девочки проходит очень активным: в семье любят интересные путешествия и всегда готовы сорваться за новыми впечатлениями. Анна с улыбкой говорит, что по жизни ей очень везет с людьми. Главное — это постоянно улыбаться.

«Сын знает: его мама может все»

Симона легко соглашается на интервью: ведь нужно, чтобы общество замечало людей с инвалидностью. Сейчас ей 30, а в коляске она уже больше пяти лет. Когда-то жизнь девушки была самой обычной: ребенок, работа, хобби (девушке всегда нравились мотоциклы). Но однажды все изменилось.

Как-то личный транспорт героини пришлось отдать в ремонт, друг вызвался выручить и подвезти. Рассыпанная щебенка на дороге, неудачный поворот — водитель не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся. Симона помнит, что не потеряла сознание и была уверена, что все будет хорошо, ведь она точно жива.

— В результате аварии я получила открытый оскольчатый перелом правого бедра, переломы ребер и левой ключицы, разрыв печени, переломо-вывих грудных позвонков с ушибом спинного мозга. Наверное, мне сразу сказали, что ходить я больше не смогу. Но в силу своего характера я была уверена, что если заниматься, то ноги снова заработают. Думала тогда, что мне обязательно повезет.

Желание не сдаваться придавало сил. Девушка вспоминает, что в то время и красилась, и делала прически, а главное — верила. Но после года реабилитации белоруска вернулась домой. Сначала постельный режим, а дальше нужно было привыкать к инвалидной коляске. С этого момента главным мотиватором принять новую жизнь стал сын, которому было всего 4 с половиной года. Именно он придавал сил выйти прогуляться или сходить в магазин. Симона всегда знала, что в такие моменты она не будет одна.

— Мне было приятно, что сын не разграничивал «до» и «после». Сейчас он тоже общается и «спрашивает» с меня как с обычной мамы. Я максимально стараюсь, чтобы разницы он и не чувствовал. Недавно мы были в парке на каруселях, и он сказал: «Я бы хотел с тобой вот тут прокатиться, и мне очень жаль, что не получится». Но это какие-то отдельные моменты, которые он уже осознает в силу возраста. А так он знает: его мама может все.

В какой-то момент Симоне предложили попробовать себя в плавании. До этого со спортом свою жизнь девушка никак не связывала. Решилась, чтобы поддерживать себя в форме и давать нагрузку ногам. На первом же занятии тренер заметил в Симоне перспективную спортсменку и предложил заниматься регулярно. Так она стала мастером спорта и чемпионкой страны по плаванию. Сейчас практически ежедневные тренировки девушка совмещает не только с материнством, но и с работой инструктором-методистом в спортивной школе. «Вышку» как тренер она получила в этом году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Симона👩‍🦳🤍Спортсмен🏊 (@simoshic) — После аварии у меня были простые цели: двигаться, жить, чем-то заниматься. Первое время я вообще ничего не могла и не знала, что будет дальше. Смогу ли я работать? А купить машину? Все налаживалось постепенно. Помню, как было страшно первый раз появиться в университете. Но у меня были замечательные одногруппники, которые могли даже донести коляску со мной на второй или третий этаж. Так что этот опыт я бы с радостью повторила. «Я поняла сразу: ходить я больше не смогу» Анастасии 32 года, а в коляске героиня с 14 лет. Как и практически любой подросток, она любила встречаться с друзьями. Но однажды невинная игра обернулась трагедией: девушка упала с дерева и сломала позвоночник. — После падения меня ночью увезли на операцию из Гомеля в Минск. Поэтому уже тогда я поняла, что все серьезно и ходить я, скорее всего, больше не смогу. Надежду на восстановление врачи оставляли, говорили, что организм совсем молодой и что-то еще может измениться. Первый год после операции Настя называет самым сложным в жизни. Тогда ей казалось, что весь привычный мир рухнул. Однако надежда, что ходить она все же сможет, не угасала. Поэтому пять лет девушка постоянно занималась и проходила курсы реабилитации. Но спустя время стало понятно: ничего не получится. Тогда Настя решила переключиться и ушла в спорт. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Костючкова (@anastajshan_ryzhik)

— Еще до падения я занималась дзюдо, и мне это очень нравилось. Во время восстановления именно спорта мне очень не хватало, — признается героиня. — Когда приняла решение двигаться дальше, выбрала фехтование.

Настя достигла больших успехов: мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, многократный призер международных чемпионатов. Но отдельно среди заслуг девушка выделяет участие в Паралимпийских играх 2016 года в Рио, где она заняла 5-е место. Даже спустя столько лет воспоминания об этом событии особенно яркие.

Сейчас профессиональная карьера девушки тоже связана со спортом. Настя — спортсмен-инструктор, живет и работает в Минске. А еще она очень любит путешествия и уже побывала на Кипре, в Египте и Турции. Словом, живет она интересно и насыщенно.

— Наша жизнь зависит только от нас, и если ты хочешь получать от нее удовольствие, радоваться каждому дню, то ничто тебе в этом не помешает. Даже если у тебя нет возможности ходить.

«Несмотря на диагноз, родители растили меня как обычного ребенка»

Наталья родилась и выросла в Лиде. В отличие от других героинь, девушка никогда не умела ходить. Все дело во врожденном заболевании: из-за нарушения функций спинного мозга в ногах нет чувствительности. Диагноз «аномалия развития спинного мозга и позвоночника» ей поставили уже после рождения.

— Для всей семьи это было шоком, — признается белоруска. — Но родители растили меня как обычного ребенка, у которого просто есть небольшая особенность. Мама и папа старались меня развивать, водили по кружкам и секциям. И хотя училась я на дому, недостатка в общении у меня никогда не было.

А вот чтобы общения было еще больше, в 13 лет Наташу записали на танцы. Причем тренировки проходили в Минске, и для этого нужно было на несколько недель уезжать из родного города. Благодаря такому тест-драйву самостоятельной жизни через несколько лет Наташа приняла решение уехать в Москву. Там девушка училась на педагога-психолога инклюзивного образования. На тот момент схожих специальностей в нашей стране не было. Спустя четыре года Наташа вернулась в Беларусь, но приняла решение уехать из родного города в Минск. Семья это решение приняла и поддержала.

— Сначала я снимала комнату, а позже получила социальное жилье. Так и осела. Благодаря танцам и учебе в Москве опыт самостоятельной жизни у меня уже был. А в Минске я уже почти все знала, были знакомые, поэтому переезд дался легче. Я понимала, что в маленьком городе мне делать уже нечего.

В столице героиня устроилась на работу бариста в инклюзивной кофейне на Интернациональной (да, той самой, где работают инвалиды-колясочники). Наташа с улыбкой признается, что за последние годы полюбила кофе, к которому раньше была равнодушна. Помимо работы и танцев, в жизни белоруски есть еще одно увлечение — прыжки с парашютом. Сейчас их уже 11, но точно будет больше.

— Впервые я прыгнула в 2014 году. Насмотрелась на коллег-танцоров и решила: а почему бы и нет? Я всегда стараюсь использовать любые возможности, которые дает мне жизнь. Первый раз, конечно, было страшно. Я поняла, что собираюсь делать, когда уже дали сигнал прыгать, но отказываться было поздно, — улыбается героиня. — Зато каждый прыжок дарит мне новые эмоции.

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