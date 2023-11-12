Остатки российского Черноморского флота сбежали в Туапсе 12.11.2023, 11:21

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Потопление «Акулы» и «Серны» в Крыму шокировало оккупантов.

Потеря Россией еще двух десантных кораблей «Акула» и «Серна» во временно оккупированном Крыму стала очень существенной и результативной для Украины. Последние атаки на Черноморский флот заставили врага переместить суда за сотни километров на территорию своей страны.

В частности, оккупанты начали отправлять корабли в порт города Туапсе в Краснодарском крае РФ.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

«Те два десантных корабля не так велики, но и не малы на самом деле. А учитывая, где они стояли, это для россиян очередная существенная потеря. И один из результатов наших атак – это очередное перемещение кораблей. Теперь они уже добрались до Туапсе», – отметил он.

По его словам, оккупантам так и не удалось полностью решить проблемы с логистикой, а теперь они вынуждены менять место стоянки судов, реагируя таким образом на опасности в море, которые создали им Силы обороны Украины.

«Я думаю, что такими темпами они к берегам Грузии переместятся», – предположил Плетенчук.

Он добавил, что для Украины наиболее приоритетными целями являются российские корабли-носители крылатых ракет, которые сейчас преимущественно участвуют в боевых действиях. И именно их оккупанты после последней украинской атаки первыми перебазировали из-под берегов Крыма. В частности, в Новороссийск отправили 10 судов.

Напомним, 10 ноября Главное управление разведки Минобороны Украин провело атаку на суда Черноморского флота в Крыму. Морскими дронами были поражены два малых десантных катера врага «Акула» и «Серна» — с экипажем и бронетехникой на борту.

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