Старший сын Кадырова в 18 лет стал заместителем министра 12.11.2023, 11:28

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Ахмат Кадыров

Стало известно, чью должность он занял.

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Отдельно об этом назначении не сообщалось, но Рамзан Кадыров указал новую должность 18-летнего Ахмата в публикации в своем телеграм-канале, где рассказывал об очередных награждениях, в том числе своих сыновей, пишет «Кавказ. Реалии».

На сайте Минспорта Чечни Ахмат Кадыров в качестве первого замминистра на момент сообщения его отца указан не был. На этой должности там значится Хусейн Абдулкаримов. Однако из официальных указов следует, что с 8 ноября он понижен в должности до просто заместителя министра спорта. Таким образом, Ахмату Кадырову, вероятно, отдали должность Абдулкаримова, который занимал ее с ноября 2022 года.

Редакция «Кавказ. Реалии» не обнаружила никаких официальных документов, подтверждающих новое назначение 18-летнего Ахмата, — на сайте главы Чечни такого указа по состоянию на 10 ноября нет.

В соответствии с российским федеральным законодательством о государственной гражданской службе руководящую должность в России может занимать только кандидат, достигший 18-летнего возраста и имеющий соответствующее высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета.

Ахмат Кадыров достиг совершеннолетия 8 ноября, после чего сразу получил должность в республиканском правительстве. Ранее он был назначен помощником главы Чечни и председателем совета регионального отделения прокремлевского юношеского «Движения первых». Весной как председатель данного совета он встречался с президентом России Владмиром Путиным.

Напомним, 9 ноября троих сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Для 15-летнего Адама он стал шестой госнаградой, полученной после избиения волгоградца Никиты Журавеля.

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