ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике 12.11.2023, 11:45

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Украинские войска атаковали вблизи Поймы и Песчановки.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине - медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Как сообщили в ISW, что российские источники продолжают обсуждать украинские операции на левом берегу Херсонской области 11 ноября. Известно, что российские военные блогеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Поймы (10 км юго-восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км юго-восточнее Херсона).

ВСУ также имели частичный успех в лесных массивах к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр), где продолжаются бои.

Известный военный блогер, связанный с Кремлем, посетовал, что недостатки российской РЭБ, систем противовоздушной обороны и использования беспилотников затрудняют способность России уничтожить украинскую группировку на восточном берегу.

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